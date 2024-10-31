紅館墮屏案專家指圖則多處不清晰　負重點最嚴重超標316%

男團MIRROR 2022年7月28日的紅館演唱會，「阿Mo」李啟言等兩名舞蹈員被懸掛半空的巨型屏幕飛鍘擊中。事後演唱會工程總承辦商藝能工程被揭涉虛報屏幕重量，藝能3名職員否認串謀欺詐罪，案件今（31日）在區院續審。專家供稱案中負重表及懸掛圖則有多處不清晰之處，審核一方理應要𨤳清才批准申請；而55個紅館天花負重點中，近半超重，最嚴重一個超重316%。

3名被告依次是吳凱瑩（41歲，項目經理）、林志華（60歲，工程統籌）及梁耀祖（48歲，項目經理）。城大副教授林向暉博士續以專家證人身份作供。林向暉指出，主辦方提供的負重表及懸掛圖則有多處不清晰的地方，例如標記及顏色沒有定義，亦沒有解釋如何計算相關反作用力，審核方需要澄清這些資訊，不清楚為什麼申請會獲得批准。另外，他經計算後，發現55個紅館天花負重點，25個超重，13個超重100%，最重的一點超重316%。這違背設計要求，或會造成嚴重後果。

林解釋，某負重點所超出的重量，或會重新分配到其他負重點，令原本沒有超重的點都變成超重。而超重或會令天花懸吊的相關設置損壞，懸吊物一般不會即時倒塌，但損壞是不可逆轉的，而且會累積下去，導致可承重量愈來愈低。林指出，補救方法包括「減磅」，或重新設計，以其將重量分到其他負重點。不過，由於當時已舞台已搭建，要重新設計可能比較困難。林表示，如果有關單位「細心啲，開返個會」，減省不必要的桁架（Truss），或可符合重量要求。

案件編號：DCCC 291/2023