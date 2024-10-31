萬聖夜活動帶動酒吧人流　業界料今年生意最多升1成

今日(31日)為萬聖節，全港多區都有節慶活動。有酒吧業界指今年生意額會較去年同期增長最多1成，當中以尖沙咀、中環的傳統旺區較好。而政府下調烈酒稅也有助帶動生意，有助緩解酒吧業界經營壓力，盼當局舉辦更多夜繽紛活動，推動香港酒吧文化。

香港酒吧業協會主席錢雋永指，今年業界市道明顯較去年暢旺，有不少年輕人、旅客都來到酒吧消遣，感受萬聖節氣氛，相信旅發局及政府舉辦的一連串夜繽紛活動，成功吸引市民及旅客留港消費，預料業界整體生意額較去年增加至少5%。

錢又提到，旅發局今年於中環海濱活動空間舉行的香港美酒佳餚巡禮，不少入場人士於活動結束後繼續前往酒吧消遣，中環蘭柱芳酒吧生意額因而較去年同期大增10%。而尖沙咀一帶於萬聖節期間舉辦的「開心萬聖節夜繽紛」，也吸引其他地區市民及遊客前來尖沙咀觀看雷射燈光表演，帶動區內人流，料尖沙咀區酒吧生意額較去年增加10%。

政府早前於施政報告宣布下調烈酒稅，他指部分酒商推出優惠，有助緩解業界經營壓力，並建議政府未來繼續舉辦更多夜繽紛活動，吸引更多市民及遊客消費，體驗香港酒吧文化魅力。