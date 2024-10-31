傳美以華公民換釋放牧師林大衞　近年首次

美籍華裔牧師林大衞因合同欺詐，2006年起被中國當局扣押，上月證實已獲釋返美。美國政治新聞網Politico周四（31日）報道，林這次獲釋，是美國政府釋放一名中國公民作為交換條件。另有報道指，該名獲釋的中國公民是一名因威脅民主活動人士被判囚的中國留學生。

3名知情人士稱，由於事件涉及敏感的外交談判，因此無法透露該名獲釋中國公民的身份。報道指出，如消息屬實，這是近年中美兩國首次交換囚犯。林大衞上月獲釋後，美國國務院拒絕評論該次獲釋是否涉及囚犯交換。

另有美媒周四報道，根據聯邦地區法院文件顯示，今年較早前因跟蹤威脅一名支持民主活動人士而被判囚9個月的26歲中國留學生吳嘯雷，已於上月16日獲減刑釋放並返回中國。美國司法部文件證實，總統拜登上月12日簽署一份特赦文件，將吳嘯雷的總刑期減為按已服刑時間折抵，稱其不完全服滿刑期符合美國的國家利益。被吳嘯雷威脅的民主人士兩名友人稱，吳獲釋是對等地從中國換了被關押的林大衞。美國國務院、麻省聯邦檢察官和白宮安全委員會未回應消息。