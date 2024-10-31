油塘地盤冧工字鐵擊斃工人　精進及分判商負責人認罪罰款13萬元

油塘東源街一個建築地盤，2022年12月14日發生工字鐵下塌事故，一名姓陸(55歲)男工人上半身被壓住當場重傷昏迷，送院後證實不治。屋宇署和勞工處事後分別向精進工程、涉事分判商和負責人起訴合共14項傳票控罪。此14罪今（31日）在觀塘裁判法院提堂。上述兩公司及其中一名負責人，承認其中11項傳票控罪，共被判罰款13萬港元，餘下3項傳票控罪獲撤回。

精進建築工程有限公司承認4罪，包括「沒有防止工人遭墮下的物料或物體擊中」、「沒有發展、實施和維持一個安全管理制度」、「進行工程方式導致有人受傷／財產損毁」及「東主的法律責任」，共罰款4.4萬港元。啟益工程有限公司被控4罪，包括「沒有防止工人遭墮下的物料或物體擊中」、「進行工程方式導致有人受傷／財產損毀」及兩項「東主的法律責任」，共罰款5.1萬港元。

經營依成鋼鐵工程公司的男子溫金華承認3罪，包括「沒有設置及保持安全的工業裝置及工作系統」、「沒有提供所需的資料、指導、訓練及監督以確保在工業經營中僱用的人工作安全」及「沒有防止工人遭墮下的物料或物體擊中」，罰款3.5萬港元。溫另與男子趙海凌之前同被票控一項「進行工程方式導致有人受傷/財產損毀」，則獲撤控。

案件編號：KTS 13003-13012/2023、KTS 27884-27887/2023