桌球大師「優才計劃」做港人　奧蘇利雲大讚理想居住地

入境處今日（31日）發布視頻公布「火箭」奧蘇利雲正式移民香港的消息，視頻中更可見奧蘇利雲入境時所走的香港居民通道。在面對入境處處長郭俊峯訪問時，奧蘇利雲更盛讚，想擁有美好的生活，一定要來香港。奧蘇利雲曾多次獲得各種桌球獎項，但近期又多次退出賽事。他之前就曾表示，自己「是時候考慮之後的生活」。

視頻中奧蘇利雲接受郭俊峯訪問時透露，他是透過優秀人才入境計劃成為香港居民。奧蘇利雲表示，他曾在香港停留過很長時間，在此地有過很多美好的時光也認識了一些好朋友，自己十分享受曾在香港的生活。奧蘇利雲還提到，對於一些來自不同國家的人士，香港有着良好的稅制以及各種美食，令到香港能成為一個理想居住地。

對於未來的生活和計劃奧蘇利雲表示，作為香港的一分子，自己希望能為香港多做些事。同時也會在港享受食物、放鬆生活、打桌球以及與朋友聚會等。最後他還表示，很高興可以在香港定居。郭俊峯亦對奧蘇利雲的到來表示歡迎，也預祝他的事業和在港的新生活能一切順利。

現年48歲的奧蘇利雲本身是出生在英國英格蘭的英國人，曾贏得七屆世界桌球錦標賽冠軍。奧蘇利雲曾在2022年來港參加香港世界桌球大師賽時，吸引了超過8,000人到紅館觀賽，他當時更大讚在紅館比賽的感覺如同歌手表演，又說喜歡香港的一切人和事。

不過，今年10月21日他曾因為「健康原因」退出北愛爾蘭公開賽，是繼本月初宣布退出武漢公開賽後，10月內第二度退出巡迴站賽事。早前他也曾向外界表示，自己年紀已大狀態不如從前，不想打一世桌球，是時候考慮之後的生活。