誇大病情亂切患者器官　黑心名醫判囚17年

湖南長沙市中南大學湘雅二醫院創傷急救中心前副主任醫師、黑心名醫劉翔峰，前年被揭醫療失德問題，包括誘導病人做手術、亂切器官等。長沙市中級人民法院周四（31日）對劉翔峰案一審公開宣判，以故意傷害罪、受賄罪、非國家工作人員受賄罪、職務侵佔罪，合併判處他17年有期徒刑，並處罰金42萬元（人民幣，下同，約45.8萬港元）。

經審理查明，劉翔峰在湘雅二醫院工作期間，為牟取額外手術費用，單獨或夥同另一被告羅原燈誇大患者病情、虛構患者病徵，給6名不具備相關手術指徵的患者施手術，致5人重傷、九級傷殘，1人輕傷。劉翔峰又利用職務便利，在引進醫藥產品上為他人提供幫助，收受賄賂66萬餘元（約72萬港元）；利用主持或參與手術的工作便利，收受醫藥產品銷售人員回扣358萬餘元（約390萬港元），非法侵佔價值193萬餘元（約210萬港元）的手術耗材，上述手術耗材已被收繳。

法院認為，劉翔峰犯罪情節嚴重，社會影響極其惡劣，應從嚴懲處；同時他有自首、坦白、退繳違法所得等法定、酌定從輕情節，故以故意傷害罪判囚10年、以受賄罪判囚3年、以非國家工作人員受賄罪判囚3年、以職務侵佔罪判囚3年並罰款，數罪併罰判處上述刑期。法院另對羅原燈以故意傷害罪、非國家工作人員受賄罪，數罪併罰，決定執行有期徒刑7年，並處罰金10萬元（約10.9萬港元），追繳二人犯罪所得並上繳國庫。