中港聯手搗跨境偽證集團拘201人　入境處拉97人檢21張假身份證

入境事務處一直與內地及不同地區執法部門保持緊密聯繫，採取以情報主導方式去打擊跨境及出入境罪行，尤其涉及偽造證件和集團式運作的犯罪團夥。今年7月至8月期間，在國家出入境管理局統籌下，入境處連同廣西、廣東的公安出入境管理部門、以及深圳邊檢機關展開了一個聯合行動，成功瓦解了一個跨境偽證集團，中港兩地共拘捕201人，檢獲大量制證設備及偽造證件。在香港代號「領風」的行動中，入境處共拘捕97人，包括跨境集團於香港的主腦及骨幹成員。

入境處高級首席入境事務主任(執法)蘇駿豪表示，今年5月內地執法機關發現一個跨境偽證集團，在內地透過手機通訊程式開設不同群組，招攬內地居民到香港做黑工。犯罪集團以到香港搵真銀，聲稱會提供所謂「一條龍」服務，包括提供假身份證，安排入住黑工宿舍，且保證有工開等作招徠，吸引內地居民到香港做黑工。

犯罪集團會根據內地居民的個人資料製造一張假香港身份證，並經過速遞公司送抵香港的骨幹成員手上，以避開口岸執法人員的檢查。最後該些假身份證會交給在香港做黑工的內地居民，犯罪集團亦會安排他們居住於全香港不同地區的黑工宿舍，安排他們去開工和搵工。根據調查顯示，該個跨境犯罪集團在香港及內地已經運作超過6個月，涉及的款項超過1,300萬港元。

經過深入的情報分析，今年7月調查人員成功鎖定一批該內地犯罪集團速遞到香港的假身份證，在速遞公司配合下調查人員在香港的包裹分發站起出該批假身份證，並即時作出收網行動。調查人員喬裝成速遞員在全港各區不同的目標地點、同時間進行管控派遞包裹行動，即時拘捕接收包裹的骨幹成員。

根據拘捕行動所得的線索，執法人員亦成功鎖定全香港不同的黑工宿舍，且知道黑工的工作地點再作出行動。人員突擊搜查69個目標地點，包括37個住宅和32個工作地點，成功拘捕52男45女共97人(18至64歲)，當中包括1名香港人集團主腦、9名骨幹成員、67名懷疑非法勞工、20名聘用非法勞工的僱主，又檢獲21張偽造香港身份證、18張偽造香港身份證副本。調查行動仍在進行中，不排除有更多涉案人士被捕。

而內地執法機關則在內地搗破3個製造偽證地點，拘捕104名違法犯罪人士，包括18名骨幹成員，檢獲12台製造偽證的設備。調查顯示，今次檢獲的偽證全部來自該偽證集團，其質素極為差劣兼欠缺防偽特徵。真香港身份證持證人相片側面有3朵紫荊花全色圖像，偽證則沒有；在紫外線照射下真證會顯示出彩色維港及青馬大橋煙花圖，相反偽證背面沒有任何圖案；真證背面有一個三角形圖案，是由光學變色油墨構成，會隨住觀察角度轉變由紅色變緣色、或由緣色變紅色。總括而言，市民只要細心觀察，即可輕易分辨該些身份證的真偽。經過今次全方位打擊整條犯罪鏈，該跨境犯罪集團已被徹底瓦解。

蘇駿豪續稱，拘捕的67名黑工大部分為內地居民，主要從事餐廳及公司清潔工作，集團主腦會安排黑工宿舍、指示其他成員接收內地寄港的身份證、叫成員安排黑工到不同地方居住、以及帶黑工見工和開工。犯罪集團向每張偽造的香港身份證收取1,000至2,000元人民幣，黑工每日的酬勞500至1,200港元，但要支付每日150至200港元宿費，黑工均持合法證件來港，宿舍則位於油尖旺區，每間居住8至16人。