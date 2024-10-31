青島代孕公司負責人被捕　4醫生遭釘牌

山東省青島市早前被揭在一處幾乎廢棄的汽車貿易城內，暗藏地下代孕實驗室，且有來自三甲醫院的副主任醫生主刀。青島市聯合調查組周三（30日）發布情況通報，指兩間公司存在代孕行為，法人代表被逮捕，5名涉事醫護人員受罰，其中4人遭吊銷醫生執業證書，涉事單位及相關負責人亦遭問責。

針對網傳青島美克生物科技有限公司和青島春孕試管嬰兒諮詢有限公司存在代孕情況，市衞健、公安、市場監管等部門組成聯合調查組展開調查，發現兩間公司法定代表人均為叢某某，針對其組織非法實施人類輔助生殖技術的行為，相關部門已分別立案。叢某某涉嫌犯罪，被公安機關逮捕，案件正在偵辦中。

青島市婦女兒童醫院醫生李某和張某某、青島蓮池婦嬰醫院醫生錢某某和孫某某、青島同安婦嬰醫院護士寧某某，不同程度參與上述行為。當局對李某給予吊銷醫生執業證書、終身禁止從事醫療衞生服務的行政處罰和開除處分；對張某某給予吊銷醫生執業證書的行政處罰和留黨察看一年、撤職處分，並降低崗位等級；對錢某某給予吊銷醫生執業證書、終身禁止從事醫療衞生服務的行政處罰；對孫某某給予吊銷醫生執業證書的行政處罰；對寧某某給予暫停執業活動的行政處罰，並按規定降低其退休待遇。眾人均被警告、沒收違法所得及罰款。