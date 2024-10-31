政府加速輸入外勞惹憂慮　業界代表促制定煞停機制

針對本港近期加速輸入外勞情況，3位立法會議員聯同6位勞顧會僱員代表，今日(31日)與勞工及福利局局長孫玉菡會晤。會後，有僱員代表透露在會上提出外勞被剝削、本地部分工種失業率上升，以及對於政府有意輸入1萬名技術勞工的憂慮和關注，希望當局制定煞停機制，重視僱員代表的角色，做好勞、資、官三方協商。

其中一位僱員代表林偉江指出，政府的輸入勞工政策，開始影響到本地工人的就業情況，特別是建造、零售秋飲食業比的失業率較其他行業高。政府可否因應部分工種情況檢視輸入勞工政策，或提前進行檢討，又或者制定一些煞停的機制。對於政府早前提出輸入1萬名技術勞工，林偉江表示已向當局反映工會和工友的擔憂，事關1萬名技工究竟是哪一類的行業，有關政策是由哪個政策局負責，當中工會有沒有角色等，政府都未有清晰描述，希望當局可以和僱員代表溝通、諮詢多一些意見才落實政策。

林偉江續指，有透過輸入勞工政策的外勞其權益受到剝削，他們關注政府怎樣去加強去監督和完善輸入外勞的政策，以免出現漏洞或不完善的情況。此外，他們亦關注政府如何加強勞僱會的角色，尤其是在輸入外勞政策上的把關角色。他指局長態度非常地正面，表示已聽取他們對外勞政策的關注，會盡快就補充勞工計劃進行檢討，對方亦十分關注外勞被剝削的情況，有關的外勞計劃都是審慎地去處理。

另一位僱員代表譚金蓮表示，相較以往輸每年輸入數千名外勞的規模，如今1個月已經達到，1年的輸入勞工更是數以萬計。針對現時各行各業，尤其零售、建築、飲食的失業率不斷上升，不少工友在旺季都找不到工，即使有工作，收入都有所下降，她認為外勞計劃應該是要有一個及早的預判或提前檢討，甚至制定一些機制去評估相關人力需求和最新的本地失業率，或者有否影響工友的薪金水平，構思一個機制去暫停某些受影響的工種。

她續指，政府提出輸入1萬名技術勞工計劃，沒有在勞僱會裏協商過或者徵詢過，甚至沒有諮詢過有關行業。她說不希望出現在這些情況，希望政府多善用勞僱會的平台，做好勞、資、官三方協商，以掌握每個行業的不同的人手、薪金和職位空缺的變化，而非單靠數據去制定政策。