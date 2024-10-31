蔣萬安盼12月續辦雙城論壇　促進兩岸對話

自2010年起連續14屆舉辦的台北上海雙城論壇，今年輪到台北舉辦，但至今未確定時間。被問到今年是否可能辦不成，台北市長蔣萬安周三（30日）表示，會盡全力希望辦下去，目前估計會在12月舉行。

蔣萬安到台北市議會報告來年施政計劃及總預算案時，民進黨議員陳宥丞提問，距離今年結束只剩不到70天，雙城論壇究竟辦不辦得成。蔣萬安表示，現在兩岸氛圍不好，且兩岸之間官方溝通渠道不明朗，但他希望論壇能繼續舉辦，若依照過往審查程序所需時間推估，舉辦時間點可能落在12月，台北市政府會持續與上海溝通。被問到參與論壇的官員是否設定層級，他指以往多是副市長層級參與，也曾有市長出席，無論如何都希望能持續舉辦，不要中斷實質交流。

國民黨議員徐弘庭提到，美國大選落幕對兩岸關係可能是新開始，也可能出現更嚴峻的狀況，雙城論壇能扮演對話的角色，有助降低風險和誤判。蔣萬安強調雙城論壇本來就是希望透過城市之間的交流，來減少外在風險，要維持兩岸和平穩定，台灣不只需要充足的自我防衞能力，也要促進對話跟交流，也就是去年他在上海提出「雙城好、兩岸好」的概念。