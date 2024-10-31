涉2019年7.1港島暴動　被告孖生兄弟判入教導所　另兩人囚3年

2019年7月1日民陣發起港島區遊行，其後多處爆發衝突，最終多人被捕。其中4名男子被落案起訴暴動罪，4人否認控罪受審，結果被裁定罪成，押後至今日（31日）在區院判刑。一對案發時只得14歲的孖生兄弟被判入教導所，其餘兩人判入獄3年。

4名被告依次為周子瑋（39歲、項目主任）、戴嘉平（19歲、學生）、戴嘉正（19歲、學生）及袁恩霖（33歲、汽車技工），其中戴嘉平和戴嘉正是孖生兄弟。控罪指，4人於2019年7月1日，在香港演藝道、分域碼頭街、龍匯道及龍合街一帶參與暴動。控方指，當日有數百名示威者佔領演藝道與龍匯道交界車道，用欄杆設路障，部分人以雷射筆照射警員。警員其後作驅散行動，4名被告先後於龍匯道一帶被制服。

法官指，無辜的途人必然會遠離該路段，避免在激烈和危險的境況下殃及池魚，認為4人在現場一帶被捕，必然有參與暴動，裁定4人罪成。至今日判刑時，法官表示，戴嘉平及戴嘉正案發時只有14歲，年紀尚輕，容易受社會氣氛影響。雖然兩人希望判處即時判監，但法庭認為要平衡被告更生及懲罰，相較判監，兩名被告更適合接受教導所訓練，遂判兩人入教導所。就周子瑋及袁恩霖方面，法庭以3年3個月為量刑起點，因牽涉延誤，又考慮到被告背景，酌情減刑，判兩人入獄3年。

案件編號：DCCC 330/2022