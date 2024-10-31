回應美對台售武　華稱無法改變兩岸軍力對比

針對美國早前宣布對台出售價值近20億美元（約156億港元）的地對空導彈系統和雷達系統，中國國防部新聞發言人張曉剛周四（31日）表示，幾件美製武器無法改變兩岸軍事力量對比態勢，更阻擋不了兩岸終將統一的歷史大勢。中方敦促美方切實認清武裝台灣、引火燒身的嚴重後果，不要在錯誤道路上愈走愈遠。

張曉剛表示，美國向台灣地區出售武器嚴重破壞中美關係、危害台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。中方強烈譴責、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，批評美方變本加厲武裝台灣，給「台獨」勢力壯膽打氣，妄圖加速把台灣推向兵凶戰危的險境，又斥民進黨當局買美國的武器納「投名狀」，美方抽台灣老百姓的血養肥自己的軍工複合體。他指事實一再證明，「台獨」分裂和外部干涉是破壞台海現狀、製造兩岸危機、危害地區穩定的禍根亂源，重申台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。

至於台防務部門首長顧立雄早前表示，台灣位處印太第一島鏈樞紐，解放軍如對台封鎖等同戰爭行為，國際不可能坐視不管。張曉剛反駁，解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉，解放軍有關行動演習只是打「台獨」，正告民進黨當局不要執迷不悟，「挾洋自重」沒出路，及時回頭才是岸。另有美國網站近日刊文稱，北京智庫在「聯合利劍-2024A」軍演期間，披露了台灣海軍單位坐標資訊、車隊構成、部署等資訊，張曉剛則稱「台獨」武裝的事不難掌握。

回應有關中俄關係的提問時，張曉剛指兩國關係風雨兼程，探索出「不結盟、不對抗、不針對第三方」的相鄰大國正確相處之道，打造了不同於冷戰時期的大國關係新範式。他又表示，中印雙方通過外交和軍事渠道，已就邊境有關問題達成解決方案，雙方一線部隊正在有序推進落實工作。