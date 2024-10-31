25歲印傭伏屍香港仔瀑布灣　34歲英籍漢被控謀殺明日提堂

執法部門於本周二(29日)拘捕一名34歲英籍男子，他涉嫌與本周一(28日)在香港仔發生的謀殺案有關，案中一名25歲印尼女傭死亡。至今日(31日)該名男子已被落案暫控一項謀殺罪，案件將於明日(11月1日)上午在東區裁判法院提堂。而早前被捕英籍漢的36歲妻子，已獲准保釋候查，須於11月下旬報到。

本周一早上，該名印傭被發現倒斃於香港仔瀑布灣公園瀑布底，其額頭及後腦有可疑創傷。執法部門循兇殺方向追查，掌握一名在本周日(27日)偕同印傭到上址的英籍漢行蹤。本周二下午該英籍漢與本地妻子乘搭高鐵返港時，以涉嫌「謀殺」及「協助罪犯」拘捕該對夫婦。

消息指，英籍漢於中環經營咖啡室，與女事主在區內認識，其後發展婚外情。他供稱本周日晚上11時許，與印傭乘的士抵達瀑布灣後向對方提出分手，她在情緒激動下跳崖。英籍漢曾走落瀑布底查看，見她在水中載浮載沉，並且面部向下，以為對方已經身亡。英籍漢由於感到害怕而沒有報案，其後獨自乘的士離去。

翌日早上，英籍漢與妻子乘坐高鐵離開香港，至同日下午5時許，二人由廣州乘高鐵回港後被捕。據了解，女死事主於2021年來港當家傭，約滿後暫未開始新工作。