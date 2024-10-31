政黨指有意重投職場婦女高達30萬　促推動有薪照顧家庭假期

香港「有工無人做」的同時，婦女的勞動參與率卻偏低。有政黨今日(31日)發表《釋放婦女勞動力倡議書》和婦女再就業調查結果，指不少本地婦女即使受過良好教育、具有相當的職場競爭力，但往往因照顧家人而退出職場。建議從政策、社區和職場等各方面，作出適合婦女重投職場的措施，以應對香港老齡化，勞動人口正面臨收縮的情況。

議員顏汶羽表示，有關女性再就業的調查是於7月，以電話問卷成功訪問806名18歲以上的市民，當中包括400多名在職及非在職女性。結果發現除卻退休因素，非在職女性大都因為要照顧家庭而放棄工作，當中有20.9%表示希望重返職場，粗略估算約有超過30萬名潛在勞動力並未釋放。而有意再就業的婦女年齡群組以40至50歲較多，有56.9%；18至39歲群組則有44.8%。學歷方面，26.4%打算再就業的婦女具有中學或預科教育程度，大專以上則有23.4%。至於受訪的在職女性，公司有提供家庭友善僱傭措施的，達到52.3%，沒有提供的就有45.4%。因無法找到「臨時照顧者」而需向公司請假的，有51.2%。接近90%受訪者認為彈性上班和加強託兒或課託服務有助釋放婦勞動力。

議員林琳認為須透過多元措施，包括完善社區配套及鼓勵企業等，讓有意工作的家庭主婦或退休人士可以重投職場，建議政府政策上要更新訂立「2024年香港女性發展藍圖」，確保女性無論在政治、經濟、文化、社會、家庭等各方面都享有平等權利；訂定相關政策的同時加設績效指標(KPI)，藉此評估提升女性勞動人口參與率的成效。此外，要增撥資源支援婦女團體發展，當局可考慮邀請企業提供資金或免費場地等，使一些有志於提供服務的團體可以在地區為居民提供服務；政府亦應推動有薪照顧家庭的假期措施。

在社區支援方面，林琳認為要增加幼兒託管服務和社區保姆名額，在各區預留合適的處所營辦更多幼兒中心，特別是增加兩歲或以下幼兒託管服務名額。有鑑於香港生育率下降，有不少幼稚園出現營運困難甚至倒閉，當局可以透過協調營運資助等模式，充分使用幼稚園的現有設施及人力資源等，引入照顧幼兒託管服務，以便短期內紓緩託管服務名額緊張情況；建議招攬家庭主婦加入社區保姆服務，為區內在職家長提供託管服務；增加課後託管服務名額；仿照社署由2018年起推行「外傭護老培訓試驗計劃」的做法，設立「外傭照顧嬰幼兒培訓試驗計劃」。職場支援方面，建議加強企業推廣「家庭友善僱傭措施」，推動靈活工作安排，參考內地設立「媽媽崗位」以方便有年幼子女的媽媽可兼顧家庭和工作；為無法重投原來工作的婦女提供職業培訓，以協助她們掌握另一門技能、重投職場。

議員葛珮帆指出，女性在生育後之所以未能重投職場，好多時都是與職場未能提供足夠託管服務、欠缺靈活工作時間，無法為員工提供特別假期照顧子女等等不無關係。有意重投職場的婦女高達30萬，若有適當的支援和職場友善政策的配合，料可紓緩多個行業的人手短缺問題。