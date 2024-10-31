幼兒中心爆手足口病停課　歲半男童中招　12日大胞妹染腸病毒嚴重

12日大女嬰染腸病毒71型併發腦膜炎。衞生署衞生防護中心調查發現，其18個月大哥哥所在的基督教香港崇真會恩樂園正爆發手足口病，6名幼童中招，有流行病學關連。中心會對該幼兒中心的所有幼童進行醫學監察。為防止手足口病進一步蔓延，防護中心已建議該幼兒中心由明天(11月1日)起暫停服務14天，並已要求該幼兒中心在衞生防護中心監督下進行徹底清潔消毒。防護中心的調查仍在進行中。

衞生防護中心今日(10月31日)正調查一宗腸病毒71型感染嚴重個案及一宗有流行病學關連的手足口病爆發個案。該嚴重個案涉及一名12日大的女嬰，她自上周五(10月25日)起出現發燒，並於同日被帶往威爾斯親王醫院急症室求醫並入院接受治療。病人的臨床樣本經化驗後，證實感染腸病毒71型，臨床診斷為腸病毒71型感染併發腦膜炎。病人現時情況穩定。初步調查顯示，病人在潛伏期內沒有外遊。其18個月大的哥哥及父親分別於本月18日及22日出現手足口病感染病徵，現已康復，而其他家居接觸者則未有出現病徵。衞生防護中心已為兩名有病徵的家居接觸者安排化驗檢測。

中心的流行病學調查亦發現，病人的哥哥接受幼兒照顧服務的基督教香港崇真會恩樂園近日正爆發手足口病個案，初步資料顯示個案共涉及6名幼童，包括病人的哥哥及另外3名男童和兩名女童，年齡介乎15至18個月大，他們在本月18日至26日期間出現手足口病病徵，全部人已經求醫，無須入院，情況穩定。衞生防護中心會對該幼兒中心的所有幼童進行醫學監察。根據現時掌握的流行病學調查資料，衞生防護中心懷疑該幼兒中心的手足口病爆發是由腸病毒71型引起。衞生防護中心會為所有出現相關病徵的幼童進行化驗，以確定感染的病原體。

中心人員已實地視察該幼兒中心，了解其消毒、感染控制措施及照顧幼童步驟，並建議所需措施。中心表示，腸病毒71型是引致手足口病的病原體之一，有關感染主要透過直接接觸患者的鼻或喉嚨分泌物、唾液、穿破的水疱以及糞便而傳播。要有效預防感染，保持良好的個人及環境衞生最為重要。