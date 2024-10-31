小巴溫提司機「燥底」勿交談　網民質疑︰點叫「有落」？

除了飲食，性格也會影響一個人健康。《東呼即應》留意到，有專線小巴車廂內張貼搞笑告示，「燥底 請勿與司機談話」，不少網民質疑不「談話」如何講「有落」，有人猜測告示是要溫提乘客落車前按鐘，亦有人為告示內容「正解」，是指「燥底者請勿與司機談話」。

該位司機大佬可能要注意，事關早前英國曼徹斯特大學等的研究發現，脾氣暴躁的中年人死亡率比一般人高出3倍。最近網上流傳在專線小巴車上拍攝的照片，有告示寫上「燥底 請勿與司機談話」的字句。不過，不少網民有疑問，不跟司機談話，又如何喊「有落」。有人開玩笑說香港「無處不旅遊」，不排除有旅客乘搭這輛小巴，建議多推出一個阿拉伯語版。

事實上，現在很多小巴已安裝了通知司機下車的鐘，有不少內向的「I仔」、「I女」將其稱為「懦夫鐘」，說是毋須再承受何時喊「有落」才不會被司機罵的心理壓力云云。說不定告示的真正解法是乘客如果是「燥底」的話，拜託就不要跟司機談話。

不過說到呼籲乘客下車前按鐘，如果換一種說法，效果可能很不一樣。例如像台灣的告示「上車請揮手 不要癡癡望着我」、「下車請按鈴 我不會通靈」，幽默得來不失優雅，說不定可以降低不少摩擦。