4地獲批升級為國家級經開區　包括廣州花都經開區

國務院辦公廳周三（30日）發布關於4個省級開發區升級為國家級經濟技術開發區的覆函，同意廣州花都經濟開發區、江西貴溪經濟開發區、重慶涪陵工業園區、瀋陽金融商貿開發區升級。其中花都經濟開發區地處粵港澳大灣區北部極核地帶，未來將圍繞打造國際開放新平台，進一步發揮區域輻射帶動和示範引領作用，推進廣州北部增長極建設。

上述文件要求，有關省、直轄市人民政府不斷激發創新活力和內生動力，積極參與構建新發展格局，以高水平對外開放促進深層次改革、高質量發展，着力發揮國家級經濟技術開發區在完善高水平對外開放體制機制、參與高質量共建「一帶一路」和因地制宜發展新質生產力等方面的示範引領作用。

文件要求商務部會同有關部門加強指導和服務，強化考核評價，實行動態管理，促進國家級經濟技術開發區高質量發展。商務部研究院研究員周密認為，這種升級可給其他省級開發區發展注入強心劑，但國家明確提出實行動態管理，預計發展模式不會是「單行道」，一些相對體量較小或發展潛力不足的國家級經濟技術開發區未來也面臨降級的可能性。