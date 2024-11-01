花墟68號棚架發霉現裂痕　屋宇署：輕微欠妥已作跟進

當局推出「樓宇更新大行動2.0」，本欲堵塞安全漏洞，但花墟道68號的修葺工程，卻被指自3月搭棚起，7個月來歷經風吹雨打、日曬雨淋，棚架上有竹條出現裂痕或發霉，居於附近的街坊陳小姐擔心棚架下有商店，行人如鯽，恐有安全隱患，她先後致電1823及向屋宇署，未能解決憂慮。陳小姐再向本報反映情況，該署回覆本報查詢時，承認上址外牆棚架「曾有輕微欠妥之處，但未有明顯危險，經跟進後，有關情況已糾正」。屋宇署又指，大廈外牆的公用渠管及簷篷仍有待修葺，已要求承建商盡快完成餘下工程，驗收後便會拆除棚架。

陳小姐表示，棚架下的商店每日都有不少市民進出或駐足觀看，萬一棚架結構出現受損，恐威脅市民生命安全。她質疑棚架早於3月時已完成搭建，但甚少見到工人進行修葺工作，9月時曾見有工人展開工程，但僅維持了10日左右，她曾向工人查詢工程進度，以及何時會將棚架拆除，獲告知會待工程等驗收後才會拆除棚架。

屋宇署表示，根據署方於10月初的巡查記錄，花墟道68號部分外牆棚架曾有輕微欠妥之處，但棚架整體結構沒有明顯危險。該署委聘的顧問公司及承建商作出跟進後，情況已經糾正，承建商亦會繼續按 《建築地盤（安全）規例》的規定為有關棚架進行定期檢查，以確保安全。

屋宇署又指，曾在2019年7月向該大廈業主發出強制驗樓通知及強制驗窗通知，惟一直未獲遵辦，大廈續被挑選為「樓宇更新大行動2.0」第二類別樓宇，由屋宇署委聘顧問公司進行訂明檢驗及安排承建商代業主就公用部分進行所需修葺工程。根據現時工程進度，大廈外牆的公用渠管及簷篷仍有待修葺，待外牆工程完成及經顧問公司驗收後，承建商便會拆除棚架，屋宇署已要求承建商盡快完成餘下工程，並會繼續監察有關工程的進度。