黑工搶飯碗　工會倡定期抽樣巡查

有關犯罪集團安排內地人跨境來港當黑工一事，有飲食業工會表示，非法勞工問題在本港已存在很多年，對本港就業的工友有一定的衝擊。工會認為有關問題「都需要幾漫長嘅時間去解決」，建議當局定期到食肆或一些店舖做抽樣巡查，並多向店舖宣傳，呼籲僱主在聘用前應多了解應徵人的背景。

飲食業職工總會主席林千國接受本報查詢時指，90年代開始已出現有假身份證、做黑工或逾期居留等情況，對本港就業的工友一定有很大的衝擊。他指「因為黑工係廉價」，認為當局多年來都沒有改善，其實要定期去搜查，不是單單靠市民去舉報，而是須衞生督導員到店舖登記工友身份證等，坦言「一般食肆嘅經理或者師傅都唔識得分邊啲係真身份證」，建議僱主在聘用之前「最好問多啲佢嘅背景資料」。

被問到現時非法勞工情況是否已經有所改善？他則指「都冇咩改善，以我認知，呢啲問題等於嗰啲假難民嘅情況一樣」，需要靠政府或者執法部門定期搜查才能夠解決。提到能否做一部機器識別身份證真偽，他認為可行，但政府現時沒有做，估計是技術問題，「咁呢個係相對困難一啲」。