颱風康妮襲台釀3死逾200傷　逾74萬戶停電

強烈熱帶風暴「康妮」周四（10月31日）於台灣台東縣成功鎮登陸後，不足5小時已減弱，當日傍晚從雲林縣麥寮鄉出海，預計台灣本島周五（11月1日）日間脫離暴風圈，最快下午全面解除颱風陸上警報。康妮襲台期間造成3人死亡，逾200人受傷。連江縣周五全縣停班停課，其餘11縣市部分區域或學校停班停課。

一輛貨車周四上午在南投縣仁愛鄉遭路樹壓毀，車上56歲婦人送院不治，同車76歲老翁輕傷。台北市內湖區當晚有電單車司機被吹倒的電線杆壓中身亡。新北市陳姓男子爬梯維修鐵皮屋頂時，疑遭強風吹跌當場死亡。台灣電力公司指出，全台停電戶數一度逾74.7萬戶，截至周四晚上10時，其中60.4萬多戶已恢復。

台灣氣象署科長林伯東表示，康妮是近20年以來10月登陸台灣最遲、最強的颱風；其七級暴風圈半徑達320公里，也是自1996年颱風「賀伯」以來出現最「肥大」的颱風；今年也是16年來，台灣首次一年有3個颱風登陸。蘭嶼甫進入暴風圈整晚吹17級陣風，瞬間陣風達到該站史上第8強的紀錄；南投合歡山測到強陣風17級，是該站歷來最強陣風，打破2021年10月颱風「圓規」15級強陣風紀錄。氣象署統計，宜蘭縣鴛鴦湖、花蓮天祥累計雨量已破1,000毫米，台中山區、花蓮赤科山均破900毫米，台北擎天崗破600毫米，宜花山區總雨量上看1,500毫米。