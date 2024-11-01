財金官員稱對經濟審慎樂觀　今年增長2.5%至3.5%預測毋需調整

政府統計處昨日(31日)公布，今年第三季的本地生產總值(GDP)預先估計數字，較上年同期實質上升1.8%。而首三季合計，本地生產總值較上年同期實質上升2.6%。財金官員今日(1日)表示，年初財政預算案估計今年經濟增長大約2.5%至3.5%，目前經濟增長幅度符合預期，相信增長幅度可以保持在預測區間之中，毋須調整增長，對經濟仍會持審慎樂觀態度。

對於本港9月底負資產宗數突破4萬，按年升逾2.6倍創近21年高。財金官員稱，市民收入總的來説有增加，美國減息周期剛開始，市場消化需時，料利率調整對經濟有幫助，而樓市隨着減息周期推進，效果會更明顯。目前樓價大致穩住，交投量曾有波幅，現時已經活躍。

他續稱，自2022年底開始引進約100間重點企業夥伴，未來數年投資400多億港元，創造1.5萬個中高收入職位，同期已經引進15萬人才來港。住宅租金持續上升，反映人才來港初時會租樓，人才來港定居，是住宅物業市場其中一個購買力，現時是轉折期。對未來樓市平穩發展，他保持樂觀並會緊密留意市場情況。