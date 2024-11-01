美國務院高層曾晤謝鋒　促施壓北韓停派兵援俄

烏克蘭陣營警告北韓士兵即將投入俄烏戰事支援俄軍，美媒周四（10月31日）引述知情官員報道，美國國務院高層曾與中國駐美國大使謝鋒會面商討此事，希望中方利用影響力向北韓施壓停止派兵或限制部署。中國駐美大使館發言人劉鵬宇重申，中方對烏克蘭危機的立場一貫和明確，中方主張和談以及政治解決烏克蘭危機的立場沒有變化，將繼續為此發揮建設性作用。

美媒指，中國是北韓的長期盟友及最強大的經濟和軍事夥伴，俄朝合作意味莫斯科會分薄北京對平壤的影響力，加上北韓插手俄烏戰事會導致歐洲更深入參與東亞安全事務，因此中國對俄朝快速加強軍事合作感到不安。美方認為中國雖然表面上會支持北韓派兵，實際上中方立場複雜，美國情報機關正試圖弄清楚中國領導層的看法。美國史汀生中心東亞研究室高級研究員孫韻透露，她今年9月在中國與中方官員見面，官員對俄朝關係態度負面，普遍觀點是兩國都有不利於區域和平與穩定的自私動機，結盟只會增強他們的能力，更重要的是北京的不安來自於相信北韓利用俄羅斯來戳中國。

知情美國官員說，為了向北韓傳達訊息，美國官員正與中國對話，希望進一步激起中國對北韓軍隊部署的懷疑。美國國務院最近幾天直接向中國官員提出此事，最近的一次談話是周二（10日29日），美國副國務卿坎貝爾、主管東亞和太平洋事務的助理國務卿康達，以及主管歐洲和歐亞事務的助理國務卿奧布賴恩（James O'Brien）在中國駐美大使官邸與謝鋒等中國官員會面數小時。美國國務卿布林肯當天與烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克對話，討論與中國和其他國家進行的外交努力。

美國國家安全顧問沙利文則已敦促美國政府機關向中國轉達擔憂並強調潛在後果，希望中國至少能夠向北韓領袖金正恩傳遞訊息，試圖讓他限制或停止部署。而在北韓派兵的消息公開前，布林肯最近與中共中央政治局委員兼外長王毅會晤時，已提及俄朝不斷發展的夥伴關係。