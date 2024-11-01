同小區內呃5女結婚騙財　渣男判囚9年半

內地法治報章周三（10月30日）公開一宗吉林省男子被控詐騙、重婚、盜竊等罪的案情判決結果。該男子在同一小區與5名女子「結婚」生活，4年間騙取「妻子」等人共28萬多元（人民幣，下同，約31萬港元），他最終被判囚9年6個月，並罰款12萬元（約13萬港元）。

報道稱，90後男子小俊（化名）長相帥氣，但家庭經濟條件不好，高中時便輟學跟隨父親打散工貼補家用。他2019年通過網上遊戲結識女子小佳（化名）後，把自己打造成富二代，經常向對方發送房產證、豪車、奢侈品的照片，稱父母是大型家族企業的掌舵人，又多次網購仿製名牌手袋和名錶送給小佳。小佳其後懷孕，兩人登記結婚。婚後小俊原形畢露，更因多次向女方要錢而被趕離家，但兩人未離婚。

小俊之後再在網上先後認識4名分別為學生和護士的女子，更以「夫妻」名義與她們分別住在同一小區。其中一名給他誕下孩子的「妻子」，更與小佳同住一幢樓。小俊一時扮成家境雄厚的警察、一時又聲稱自己在醫療方面有人脈，向各女子騙取合共逾17萬多元（約19萬港元）。他又以辦理商業保險為由，多次盜刷其中一名女子母親的社保卡累計11萬多元（約12萬港元）。後來，其中一名女子揭發小俊的真面目並報警，他被公安抓獲後交代犯罪事實。吉林市豐滿區人民檢察院以詐騙、重婚、盜竊向人民法院提起公訴，小俊數罪併罰，被判囚兼罰款，並追繳違法所得返還各被害人。