打擊油尖區非法賣淫集團　拘7主腦及21性工作者

執法部門聯同入境事務處人員，於10月30日展開代號「外天」執法行動，打擊一個活躍於油尖區內的賣淫集團，期間以涉嫌「控制賣淫」、「依靠他人賣淫收入維生」、「非法入境」及「逾期逗留」，在多處拘捕共5男23女，當中包括集團7名主腦及骨幹成員。被捕入分別持香港身份證、雙程證及外國護照，現俱已被扣留調查。

據初步調查所得，涉案賣淫集團在內地及外國招攬女子來港從事賣淫工作，並透過即時通訊軟件，指示性工作者訂購指定酒店房間，並以旅遊簽證來港。其後透過軟件Telegram刊登女性性感照片，招倈及安排嫖客到指定房間進行性交易，初步相信集團已經營至少兩個月，每月營業額逾百萬元，並以「五五分帳」方式上門收取每次約1千至2千元佣金。

此外，集團又會安排成員擔任保鏢，以介入及調停性工作者及嫖客之間的紛爭，並照顧性工作者的日常起居，為她們安排運輸及提供工作需要物資，包括一次性毛巾、避孕套及潤滑劑等。行動當日執法部門派員潛入酒店，喬裝嫖客進行放蛇行動，並於時機成熟後收網。

人員分別在銅鑼灣及天水圍拘捕3名集團主腦，並搜出39萬港元現金，相信為案中犯罪得益。另一邊廂，人員亦在觀塘一工廈拘捕兩名集團成員，並在工廈一個公司倉庫內搜出大量賣淫相關物品，相信該兩人負責運送物資。而在涉案位於尖沙咀的酒店及油麻地一帶，人員亦拘捕2名擔任保鏢的集團成員、20名內地女子及1名俄羅斯籍女子，並在兩名保鏢身上搜出另外36,000港元現金。

行動中，警員同時盤問有關嫖客，初步並無作出拘捕。據了解，有關用作宣傳賣淫服務的社交平台的帳戶已經停用，執法部門亦將凍結有關犯罪得益，並會繼續打擊不法賣淫活動，以減少色情事業對社區造成的不便及滋擾。