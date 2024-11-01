外公狎孫越柙判囚23個月　官質疑控方未以罪責更重非禮罪提控

六旬無業漢去年3月趁12歲繼外孫女睡覺時，掀起她上衣用手機偷拍胸部，被揭發後承諾刪相。約兩個多月後他卻重施故技，趁繼外孫女睡覺時摸她胸。被告女兒大義滅親報案，他被控非禮須還押。還押期間他報稱不適送院，他卻掙脫手銬逃走，試圖返回寓所。涉案男子早前承認窺淫、非禮及逃離合法羈留共3罪，今（11月1日）在區院被判入獄23個月。法官批評被告違反誠信，食髓知味持續犯案，同時質疑控方以窺淫提控的決定，謂既然被告曾掀起事主上衣偷拍，大可起訴非禮罪。

65歲匿名男被告以英文字母「T.F.W.」為代號。他報稱無業。法官判刑時提到，被告在1984年曾因打劫罪被判囚5年。本案而言，被告一而再、再而三犯案，所幸被告家人大義滅親，否則被告極有可能按捺不住再次侵犯事主。被還押期間，被告不痛定思痛，更金蟬脫殼脫走。就窺淫一罪，法官提到，被告不是純粹觀察，曾掀上衣及胸圍，認為控方大可以罪責更重的非禮罪提控。考慮到所有因素，判被告入獄23個月，並提醒被告要自我約束，控制慾念。

同意案情指，女童Ｘ是被告的繼外孫女，案發時12歲，跟被告、被告妻子及被告次女，居於深水埗白田邨某單位。2023年3月22日約凌晨3時，Ｘ在睡房睡覺時，被告拉高Ｘ的上衣和胸圍，再用手機拍攝Ｘ胸部約兩分鐘。Ｘ被弄醒，但假裝睡覺。Ｘ將事件告知被告次女。次女當晚在被告手機內發現32張Ｘ胸部的裸照及3段影片。對質之下，被告道歉及承諾刪除所有裸照。同年6月10日，被告再次趁Ｘ睡覺時進入其睡房，掃Ｘ右胸逾一分鐘。

被告翌日被捕，警誡下稱「我鹹濕影咗幾張相」。6月13日，被告被起訴，保釋被拒。同月21日，被告因抽筋送往伊利沙伯醫院治療及過夜留醫，並由兩名懲教人員看守，其左手被一副手銬鎖在病床圍欄上。惟翌日凌晨4時，被告離開病房，沿後樓梯跑向地下，其後登上的士前往白田邨，途中使用司機電話致電妻子及長女求助，均遭拒絕。同日清晨5時許，被告於白田邨附近再次被捕。

案件編號：DCCC 1287/2023