討論區留言促他人襲警　地盤工煽惑罪成判入獄24個月

一名地盤工涉嫌於2021年7月1日，銅鑼灣警員遭刺傷事件發生後，在連登討論區留言，說「下次應該插身體中間小腸嘅部位」，其後因涉嫌煽惑他人襲擊警員被捕。他否認一項煽惑他人有意圖而傷人罪，結果被裁定罪成，今（11月1日）在西九龍法院（暫代區院）接受判刑。法官指，被告煽惑他人插警員小腸，武力使用的程度絕不輕微，可導致身體嚴重傷害，甚至死亡。雖然被告不是公眾人物，但仍相當可能激發他人無知地跟隨，後果可以很嚴重，判被告入獄24個月。

23歲男被告容昌明，報稱任職地盤工。控方指，2021年7月1日銅鑼灣崇光百貨外，有警員被刺傷。被告之後在連登討論區留言稱「插×死佢老竇老母」、「下次應該插身體中間小腸嘅部位，插穿咗小腸想唔死都難」、「教人下次點做都唔得？」、「你老母臭×好驚下一個畀人插中小腸係你？」警誡下被告稱，當時社會風氣比較仇警。他見有警員受傷，有些幸災樂禍，貪玩下留言，沒有思考後果。被告自言當時比較激進，發出匿名留言和回覆，感覺不需要負責任，強調自己沒有意圖煽動他人攻擊警員，或者把他的留言實現。

法官早前裁決時指，被告的留言內容並不空泛，反而互相配合首尾呼應，產生累積效應，並不是情緒宣洩，也非順口開河。被告是一個思想正常人，但他仍然選擇在7月1日的敏感日子在刺警主題上留言，這反映被告的心態是煽惑他人傷害警務人員，裁定被告罪名成立。法官今日指，被告緊隨着2021年7月1日晚銅鑼灣刺警事件後發出連登的留言，正面挑戰警方，法庭需要判以嚴厲和具阻嚇作用的刑罰，防止同類罪行重複發生。另外，網上煽惑其他人作出非法的罪行，容易模仿亦容易進行，如不阻嚇可能會引發大量同類煽惑罪行，令情況失控。最終判處被告監禁24個月。

案件編號：DCCC 229/2023