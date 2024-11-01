7成受訪者認為長者白內障手術量未滿足需求　7成冀增牙科服務

本港老齡化情況嚴重，對應的支援卻不足。明愛長者聯會（長聯）今日（1日）發布了一項調查顯示，施政報告提出增加白內障手術量未能滿足現時社會需求，某些區分甚至需輪候超過2年半。同時，還有過半受訪者希望政府能增加關於長者牙科服務支援，以回應長者對牙科服務的需要。有長者表示，退休後失去收入，關愛牙科基金確實的可以幫助到很多低收入長者。

長聯在今年10月22日至26日進行了一項調查，訪問了1,008名長者及照顧者。調查發現，約70%的受訪者認為，增加5,000宗白內障手術，不足以回應現時社會對於公營醫院白內障手術的需求。而現時每年白內障手術量佔輪候人數不足一半，以九龍中區為例，需要輪候約31個月。長者由確診到合資格輪候也超過一年半的時間，合計近5年甚或是更長時間，才可獲得公營醫療服務。牙科服務方面，調查發現超80%受訪者希望施政報告推出的「社區牙科支援計劃」能保留現時關愛牙科提供之免費項目，同時約6成受訪者期望政府能增設全面長者牙科保健以提升長者生活質素及健康。

現年86歲的趙婆婆表示，自己於2010年時已確診白內障，至今年年初雙眼視力僅剩下0.1，已嚴重影響日常生活。而政府的白內障手術她已輪候約14年，上月才收到「公私協作計劃中--耀眼行動」的邀請，進行白內障手術，惟僅治療了一隻眼，另一病眼仍需再等候公立醫院手術。

另一長者，現年80歲的譚婆婆表示，未受惠於關愛牙科基金前，她僅剩幾顆牙齒且牙痛情況嚴重，礙於私家牙科診所的高昂費用一直未有治療。直至年初成功申請到「關愛牙科基金」才接受了治療，譚婆婆坦言，退休後無收入，加之政府無牙科護理服務，若失去關愛牙科基金的津貼，則很難幫到低收入長者。

長聯表示，政府應放寬申請「公私營協作計劃」進行白內障手術門檻，一經確診不需等候18個月可自行申請「公私營協作計劃」進行白內障手術，一方面可減少輪候人數，另一方面有需要病人可盡早獲得醫治。另一方面，施政報告提出會推出「社區牙科支援計劃」接替關愛基金牙科資助項目。長聯希望新計劃需保留現時免費之餘，還能增設其他牙科保健服務以回應長者對牙科服務的需要。