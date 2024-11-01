高才通評核問卷取代逐項計分　延長A類簽證至3年　再納13院校

政府今日(1日)起推出3項措施優化高才通計劃及優才計劃，包括擴大高才通計劃的合資格大學名單、延長高才通計劃A類申請的首個簽證年期至3年，以及優化優才計劃「綜合計分制」評審準則及安排。勞福局局長孫玉菡表示，自2022年年底推出新的輸入人才機制以來，至今共收到超過38萬宗申請，近24萬宗獲批，已有約16萬名人才攜同家人抵港。

擴大高才通合資格大學名單，由原有185間再增加13間海內外頂尖院校，令合資格大學總數為198間。新增院校包括四川大學、北京航空航天大學、東南大學、北京理工大學、同濟大學、中國人民大學、北京師範大學、南開大學以及天津大學；以及皇家藝術學院、倫敦藝術大學、帕森設計學院及羅德島設計學院。

高才通計劃A類人才是指在緊接申請前一年全年收入達港幣250萬元或以上的人士。由10月16日起，獲批的該類人才的首個簽證期限年期已由2年延長至3年，便利他們規劃帶同家人移居香港。新措施亦適用於公布前已獲批的約21,000名A類人才。他們可於今日起在其逗留期限屆滿前三個月內，向入境處提出延長逗留期限申請，將獲准無條件延長逗留期限1年。如他們在提交申請時在香港已獲聘用，或已開辦或參與業務，在提交相關證明後可獲准延長逗留期限最多3年。

政府由今日起優化優才計劃下「綜合計分制」，將以評核問卷取代原有逐項計分方式，申請人需確認是否符合問卷內12項涵蓋六大範疇的準則，包括年齡、學歷、語文水平、工作經驗、收入及有否擁有業務，並提交證明文件。如申請人符合最少6項準則，即可提交申請。入境處會將收到的合資格申請提交新成立的評核委員會作進一步甄選。優化後的「綜合計分制」不設年度配額。在優化措施實施前已按原有「綜合計分制」提交的申請，入境處會沿用原有準則及程序處理，盡快完成審批工作。