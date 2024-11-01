呂梁市補貼育兒家庭　35歲以下女子結婚獎1500人民幣

內地登記結婚人數和出生率持續下降，有地方政府推出刺激政策。山西省呂梁市人民政府日前宣布，除對35歲以下登記結婚的婦女給予1,500元（人民幣，下同，約1,650港元）獎勵，又給誕下一至三胎的家庭給予不同金額補貼。

呂梁民政局公眾號周四（10月31日）發布消息，當地近日發布《關於完善生育支持政策體系建設生育友好型社會的若干措施》，提到明年1月1日起，在該市初次登記結婚且女方年齡在35歲及以下的夫婦，給予上述金額獎勵。

該市明年起還將對符合政策生育一、二、三孩且新生兒戶籍登記在呂梁的家庭，分別補貼2,000元、5,000和8,000（約2,200、5,500和8,800港元），又免除二孩入讀該市公辦幼稚園和高中的學費，免除三孩入讀該市公辦託育機構、幼稚園和高中的學費。符合政策規定生育的婦女可享受國家規定98日和省獎勵延長60日產假，丈夫則可享受15日護理假。另對符合住房保障條件的二、三孩家庭，優先配租，在戶型選擇等方面給予照顧；對符合政策生育二、三孩的家庭，公積金貸款額度提高到100萬元（約110萬港元）。