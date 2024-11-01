中印邊境士兵互贈糖果　慶祝印度排燈節

印度國防官員周三（10月30日）表示，中印已按計劃從有爭議的喜馬拉雅邊境兩個對峙點撤軍，結束長達4年的軍事對峙。印媒周四（10月31日）報道，在當日的印度排燈節，中印士兵在邊境實際控制線上的5個邊境人員會晤點互贈糖果，慶祝這個傳統節日。

報道引述印度軍方人士指，中印雙方部隊周三已在拉達克東部實控線沿線的德普桑和德姆喬克平原兩個對峙點脫離接觸，拆除臨時哨所，之後將在地方指揮官一級討論脫離接觸後的恢復巡邏問題。印度防長辛格周四表示，根據中印達成的共識，實控線沿線某些地區的脫離接觸進程基本完成，但仍需時落實。印度軍方指出，要循序漸進在實控線恢復信任，從脫離接觸、局勢降級到管理緩衝區，雙方將分階段落實協議安排。

中印士兵周四在印度排燈節，於兩國邊境西段喀喇昆侖山處交換糖果。節日期間互換糖果是中印邊境部隊的傳統，除為了緩和緊張局勢外，還可使雙方增加互信基礎，促進邊境安寧。前年中印軍長級會談前夕，中印士兵也曾在兩國邊境實控線上的10個地點互致新年問候並交換糖果。