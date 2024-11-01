各級人大常委會監督法修正草案　下周提請二審

十四屆全國人大常委會第十二次會議定於下周一至五（4日至8日）在北京舉行。全國人大常委會法制工作委員會周五（1日）舉行記者會，表示屆時各級人民代表大會常務委員會監督法修正草案將提請本次會議二審，草案明確建立健全政府債務管理情況報告制度，國務院和縣級以上地方各級人民政府應每年向本級人大常委會報告政府債務管理情況。

全國人大常委會法工委發言人黃海華介紹，十四屆全國人大常委會第七次會議去年12月初次審議監督法修正草案，根據各方面意見擬作五方面主要修改。當中包括完善監督工作計劃，增加規定常委會以執法檢查、專題調研等形式監督的內容；補充專項工作報告的議題，將本級人民政府關於環境狀況和環境保護目標完成情況的報告列入議題；細化政府債務監督，增加規定國務院和縣級以上地方各級人民政府應每年向本級人大常委會報告政府債務管理情況；明確執法檢查形式，不斷增強執法檢查實效；增加規定備案審查機關應建立健全備案審查銜接聯動機制，及時移送有關機關處理。

監督法修正草案將第三章章名修改為「財政經濟工作監督」，進一步明確關於財政經濟工作監督的規定。黃海華表示，這體現完善財經監督工作機制的力度，回應社會各界關切。由此明確各級人大常委會應監督國有資產管理情況，各級人大常委會應監督政府債務，國務院和縣級以上地方各級人民政府應每年向本級人大常委會報告政府債務管理情況，各級人大常委會應監督金融工作等，同時建立健全訊息共享和工作貫通協調機制，提高財政經濟工作監督效能。