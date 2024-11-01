三層應急機制延長至明年底　優化安排包括為家庭配對社區支援服務

政府今日（1日）公布以學校為本的三層應急機制的優化措施，加強支援有自殺風險的學生。該機制將延續至明年底、即2025年12月31日。但經檢視及聽取業界的意見後，政府將推3項優化機制。

優化措施包括在第一層機制，政府將加強對學校人員的培訓和家長教育，提高他們識別及支援較高自殺風險學生的能力；第二層機制，即支援服務將涵蓋所有公帑資助中學有較高自殺風險的新舊個案，學校可直接聯絡所屬地區的「校外支援網絡」隊伍。該隊伍會按需要為學生或其家庭配對及轉介其他社區支援服務，並且加強與學校跨專業團隊溝通，確保個案得到持續支援。

此外，第三層機制亦會優化，政府會為學校提供清晰的指引，釐清適合考慮轉介至醫院管理局精神科專科門診服務個案的準則，更精準地照顧不同學生的需要。經分流及甄別後屬於穩定個案的學生，亦可在輪候精神科服務期間，由學校安排接受第一層機制校內支援及第二層機制「校外支援網絡」的服務。

本港於去年12月起在全港中學推行以學校為本的三層應急機制，及早識別和支援有較高自殺風險的學生。