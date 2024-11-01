牛肉乾電子化　運輸署將收集車主或駕照持有人電子聯絡

明年電子告票推行初期，執法部門在發出電子告票的同時，仍會向違例人士提供傳統紙本告票。

立法會早前通過法例，容許執法部門以電子方式發出俗稱「牛肉乾」的交通違例事項告票，運輸署將於本月18日起，在處理各種牌照申請時，向車主或駕駛執照持有人收集已核實的電子聯絡方式。有關告票電子化的工作仍在籌備，詳情會於明年上半年實施前公布。

明年電子告票推行初期，執法部門會實施「雙軌並行」的方式，在發出電子告票的同時，繼續向違例人士提供傳統紙本告票，期間已提供「已核實電子聯絡方式」的車主或者司機，違例時會同時收到電子告票及紙本告票。當局表示，如車主或駕駛執照持有人已向運輸署提交「已核實電子聯絡方式」，執法部門發出告票時，會根據該電子聯絡方式發出電子告票，如提供的是流動電話號碼，告票會以電話短訊發出；如提供的為電郵地址，告票則會以電子郵件發出。

市民可以繼續沿用傳統方法繳交罸款，如銀行自動櫃員機、繳費靈、郵遞繳款等，執法部門又會推出處理告票的專屬網站及手機應用程式，並加入轉數快、信用卡及電子錢包等新繳費渠道。

由於電子告票尚未開始，當局提醒市民，如近日收到任何短訊或電郵形式的電子告票，必屬偽冒；將來相關的短訊，發送人的名稱都會以「#」字開頭。無論是短訊告票或者電郵告票，內容上皆不會附有任何超連結。