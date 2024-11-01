議員指本港建築相關科技及電競行業有機遇　可吸引中東投資

早前政府代表團前往沙特阿拉伯首都利雅得，有份隨行的議員吳傑莊表示，本港在建築相關科技服務及電競行業有機遇；金融行業亦有不錯商機。他建議本港企業先打出成績，再到中東落地再吸引他們投資。

他指出沙特阿拉伯商機相對其他中東國家多，當地的本地企業多；國際企業相對少，本港企業到當地港人較少。他表示和當地官員溝通後，認為建築相關科技服務及電競行業有大機會。他指出沙特阿拉伯是一個大工地，有3,000萬人口，大部分年輕人都是30歲出頭。當地人需要大量房屋以到市區居住，而且資金充裕，本港在相關建築科技企業技術等範疇有機遇。

另外，他指出當地有2,800萬電競玩家，佔人口一半甚至六、七成，是非常大的消費人口。他又指當地皇室亦對電競有興趣，明年二月將辦第一屆奧林匹克電競運動會。他認為本港在電競方面有不少發展，例如電競隊伍和開發，可尋求商機到當地發展並輻射整個中東市場。

金融方面，他指出當地只有12家銀行可作貸款，本港在基金管理和融資貸款方面有經驗和能力，相信有機會讓香港金融界發展。他表示現時有兩隻ETF落地，交投亦都活躍，是不錯的商機，又表示本港相當有機會在穩定幣方面和當地對接或合作。

本次代表團包括金融界別、金管機構、基金管理機構或協會；亦有創科界和20間不同大小的初創企業。他形容本次行程緊密，圍繞未來投資倡議峰會的櫥窗活動及周邊專場活動。他指出對金融界而言，除了本港ETF上市亦有很多機遇在發生；創科方面亦有7家公司在當地簽訂諒解備忘錄。他建議本港企業如希望提高成功率，先在本港打出成績，有基礎將自己的產品技術在中東落地再吸引他們投資。