明年上半年推行告票電子化　初期電子及紙版雙軌並行

執法部門與運輸署今日（11月1日）簡介政府為配合推行告票電子化，向駕駛執照和車輛牌照申請人收集電子聯絡方式的相關安排，包括初期推出告票電子化的過渡安排和運輸署收集已核實的電子聯絡方式相關安排。

執法部門表示，明年上半年推行逐步告票電子化，如果屆時車主、駕駛執照和相關牌照持有人已經向運輸署提交已經核實的電子聯絡方式，執法部門在發出交通告票的同時，會根據他提交的告票電子聯絡方式發出告票，即如果提供一個流動電話號碼，會收到短訊告票，如果提供電郵，會收到電郵告票，兩者均有足夠資料給予違例人士清繳告票。為了市民適應電子告票，會有雙軌並行的安排，在發出電子告票同時，繼續向違例人士提供傳統紙本告票，雙軌並行期間已提供電子聯絡方式的車主，違例時同時會收到電子告票和紙本告票，令違例人士逐漸適應有關告票電子化的安排。

執法部門亦指，告票電子化為市民提供更加多選擇，除了傳統的繳交方式，例如銀行櫃員機和繳費靈等方式，警務處亦都會配合告票電子化推出一個處理告票的專屬網站及手機應用程式，該專屬網站及手機應用程式會加入全新的付款方式，包括有轉數快、信用卡及支援手機上信用卡多種電子錢包的繳款等，以更加便利方式繳交罰款。而在告票電子化的工作仍然籌備當中，詳情會在明年落實實施日期後再安排另一個記者會，向公眾作一個詳細的介紹，為了配合告票電子化的安排，會推出相應的措施。