涉潑水節向警察射水　3男襲警及普通襲擊罪罪成　判囚28日

去年4月九龍城潑水節活動期間，有人涉嫌向現場警員及傳媒近距離射水及潑水。3名懷疑涉案男子，被控襲警及普通襲擊等6罪。3人不認罪，受審後被裁定所有控罪均罪成，今（11月1日）在九龍城法院被判入獄28日。

3名被告依次是曾維誠（26歲，的士司機）、葉嘉健（26歲，文員），以及袁子健（31歲，紮鐵工人）。3人同被控於2023年4月9日，在九龍城賈炳達道與衙前圍道之間一段的城南道，襲擊執行正當職務的警務人員，即輔警警員6553、8591及女輔警警員6605，以及襲擊男子吳家軒和李天耀；曾維誠和袁子健再被控於同日同地襲擊男子譚永文。

裁判官早前裁決指，3名被告不斷向相關警員及記者的頭部近距離射水，超越可接受的標準，不屬粗野嬉戲或「玩吓」。案中事主被射水後，曾出手擋格，擰轉面或離開現場，明顯不願意及不同意遭近距離射水。3名被告的行為明顯是有意圖，屬蓄意施加非法武力，裁定控方已在毫無合理疑點下舉證，3人面對的全部控罪均罪成。

案件編號：KCCC 2666/2023