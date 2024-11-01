香港成功申辦　2026年奧委會協會全體代表大會　

由國際奧委會轄下超過二百個國家及地區奧委會組成的國家和地區奧委會協會，昨日正式確認2026年在香港舉辦協會全體代表大會。港府表示，對於今次成功申辦感到興奮，並感謝協會對香港的信任。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄指出，香港成功申辦2026年協會全體代表大會，充分體現國際間對香港籌辦國際體壇盛事的信心。港府將全力支持和指導中國香港體育協會暨奧林匹克委員會辦好這個重要的國際會議，協調相關政府部門、不同界別包括旅遊業界、商界緊密合作，以彰顯體育、會議展覽和旅遊的協同效應，發揮香港聯通國際的優勢。

港協暨奧委會會長霍震霆認為今次申辦成功，對香港意義重大，有助促進各國和地區在體育活動交流和合作，鞏固香港作為體育盛事之都的形象。港協暨奧委會即將就舉辦全體代表大會展開籌備工作，並與政府相關部門、體育界及商界緊密合作，確保會議順利舉行。

議員鄭泳舜表示，國際奧協選擇香港作為全體代表大會的舉辦地點，反映本港具備舉行國際大型會議的能力，而文化體育及旅遊局特別聯同港協暨奧委會代表團一同出席協會執行委員會會議作出簡報和介紹，促成這項盛事在香港落戶，正好反映結合體育、文藝和會議展覽等領域，以策略性方式爭取不同大型活動在香港舉辦的需要。他希望當局透過今次經驗，吸引更多類似大型國際會議未來在香港舉行。