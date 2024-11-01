長沙灣工廈搗「太空油」工場　20歲無業青年被捕明提堂

執法部門於昨日(10月31日)在長沙灣一工廠大廈單位外，截查一名離開單位的本地男子，並把其帶返該單位搜查，在單位內檢獲約1.3公斤、俗稱「太空油」的依托咪酯粉末、約200毫升液態依托咪酯、362個裝有液態依托咪酯的電子煙煙彈，以及一些加工工具。

警員經初步調查後，以涉嫌「管有第一部毒藥」罪，拘捕該名報稱無業的姓鄧(21歲)本地男子，他將被暫控相關罪名，案件明日(2日)在西九龍裁判法院提堂。

執法部門表示，自2023年年中開始，香港涉及依托咪酯的案件呈上升趨勢，截至今年9月30日已發現60宗，並拘捕98人，其中16人為21歲以下人士，相比去年全年的8宗及9人被捕，有大幅上升趨勢。今年已檢獲2,800多克及510毫升太空油，比去年全年的600克超出數倍。昨日在長沙灣搗破的太空油工場，相信有不法分子把依托咪酯粉末加工變成液態太空油，再注入電子煙煙彈販賣。

警員引述醫學報告指出，濫用「依托咪酯」可引致嘔吐、血壓上升、肌肉抽搐、昏迷甚至死亡。香港中毒控制中心毒理學參考化驗室指出，本港目前至少有3宗疑涉及「太空油」導致死亡個案，但仍在調查。