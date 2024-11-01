今年歐洲多國軍艦過航台海　吳釗燮稱阻嚇大陸攻台

台灣安全會議秘書長吳釗燮周二（10月29日）款宴荷蘭眾議院外委會跨黨派訪問團，周三（10月30日）再宴請歐洲議會跨黨派議員訪問團。他表示，今年來已有包括德國、荷蘭及法國等數個歐洲國家派遣軍艦，藉由過航台海以捍衞該海域的自由航行權，阻嚇大陸對台侵略野心，對區域和平與穩定具重要意義。

台灣安全會議周四（10月31日）發布新聞稿表示，吳釗燮與歐洲議會訪問團討論國際局勢、大陸威權擴張、台灣參與國際組織、台灣與歐盟關係等議題。吳釗燮稱，大陸野心不止於台灣，其在南海及東海的擴張行為，令菲律賓、越南、印尼、日本等國皆感到脅迫壓力。歐洲議會友台小組主席加勒則指，面對威權國家的串聯，同在民主陣營的台灣及歐盟國家均須嚴陣以待。荷蘭眾議院訪問團接受款宴時亦表示，關注台方正推動的全社會防衞韌性，承諾將共同合作增進台荷各層面關係。

另外，台灣海峽交流基金會秘書長羅文嘉周三受訪時表示，兩岸在《2024全球自由報告》評比得分差10倍，認為這是兩岸真實差異。他又指，兩岸交往最高原則是和平，雙方歧異需要用「談」來解決，而非戰爭。