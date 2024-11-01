家暴男揮刀恐嚇妻子　幼子挺身護母

陝西省咸陽市近日傳出有男子持刀家暴妻子，兒子見狀挺身而出護母，拾起菜刀試圖反斬父親，事件引發議論。警方周四（10月31日）通報，對涉事男子處以行拘10日處分。當事人透露，孩子已正常上學，夫婦二人正商量離婚。

事發於周三（30日）凌晨1時半左右，在咸陽市涇陽縣某小區。網傳畫面顯示，一名男子扯着一名女子走向門外，女子中途倒地，隨後男子拿起一把菜刀揮舞，此時孩子趕上前擋在女子身前。男子將菜刀拋下並把母子二人拖到門口，孩子見狀回身拾起菜刀向男子揮舞，但男子把刀奪走。之後女子躺在家門口，孩子坐在她身旁對男子哭叫「你別打我媽媽，求你了爸爸」。但男子仍拿着菜刀威脅，並一腳踢在女子身上。

發布者稱，影片由被家暴的女子提供，事發後她已報警。涇陽縣公安局城關派出所周三向涉事男子柴某某發出家暴告誡書，要求他立即糾正，若再次實施家暴，公安機關將從重處罰。涇陽縣公安局工作人員周四指，柴某某酒後因瑣事與妻子爭執，期間產生肢體衝突，用菜刀恐嚇妻子，調查期間他已獲妻子諒解。柴某某回應內媒時僅稱「（事情）已經解決完，（是）誤會」，之後便掛斷電話。