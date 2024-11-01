公眾對「守護兒童」概念缺乏　調查指7成行業從業者認知偏低

調查發現過半受訪公眾對「守護兒童」缺乏認知，兒童相關企業的從業者亦需要進行培訓。香港保護兒童會今日（1日）發布了一項有關守護兒童認知與觀念的調查，結果顯示不僅公眾對守護兒童缺乏認知，即便是行業從業者也對這一概念的了解也偏低。兒童保護會認為，有需要積極提高公眾對守護兒童的認知和理解，亦就結果對現今情況提出了多項建議。

香港保護兒童會的調查訪問了1,000名18歲以上的公眾人士，以及400名在兒童娛樂和休閒服務行業，即「兒童相關行業」工作的職員。結果顯示，75%受訪公眾對「守護兒童」缺乏認知，即便是今年7月通過的《強制舉報虐待兒童條例》的認知亦不高，曾聽聞此法例的受訪公眾則只有37.5%。

對於從業者，近70%的受訪者也對「守護兒童」的概念了解偏低，當中，62%的受訪從業者表示，其企業沒有或他們不知道其企業有沒有守護兒童政策；受訪從業者中71%沒有接受過「守護兒童」的相關培訓；而有受過培訓的從業者超過91%認為培訓對他們的日常工作有幫助。還有近7成受訪從業者認為，企業有需要加強有關「守護兒童」的員工培訓和意識。另外，調查還發現僅37%的從業者入職前有進行《性罪行定罪記錄查核》，情況令人關注。

香港保護兒童會總幹事周舜宜表示，認為有需要積極提高公眾，尤其是父母及照顧者對守護兒童的認知和理解；其次還需要鼓勵兒童相關行業的企業制訂守護兒童政策，訂定明確的行為守則和處理懷疑虐兒事件的程序指引，並為員工提供適當培訓。在強制舉報方面周舜宜認為，政府應經常提醒公眾虐兒帶來的嚴重後果及法律責任，繼續推動宣傳教育工作。