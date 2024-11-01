政府發表統計數字　9月零售業總銷貨價值按年下跌

政府統計處今日(1日)發表最新零售業銷貨額數字。2024年9月的零售業總銷貨價值的臨時估計為296億港元，較2023年同月下跌6.9%。2024年8月的零售業總銷貨價值的修訂估計較2023年同月下跌10.0%。與2023年同期比較，2024年首9個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌7.6%。

扣除其間價格變動後，2024年9月的零售業總銷貨數量的臨時估計較2023年同月下跌8.7%。2024年8月的零售業總銷貨數量的修訂估計較2023年同月下跌11.7%。與2023年同期比較，2024年首9個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌9.2%。

在2024年9月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔10.4%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為31億港元，較2023年同月下跌11.8%。2024年8月的零售業網上銷售價值的修訂估計，較2023年同月下跌0.7%。與2023年同期比較，2014年首9個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌2.0%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2024年9月與2023年9月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌1.1%。其次為電器及其他未分類耐用消費品(銷貨價值下跌7.6%)；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物(下跌17.9%)；食品、酒類飲品及煙草(下跌3.2%)；服裝(下跌8.7%)；藥物及化妝品(下跌2.5%)；百貨公司貨品(下跌11.4%)；汽車及汽車零件(下跌26.7%)；燃料(下跌8.6%)；傢具及固定裝置(下跌14.4%)；鞋類、有關製品及其他衣物配件(下跌3.8%)；中藥(下跌17.7%)；以及眼鏡店(下跌10.6%)。其他未分類消費品的銷貨價值上升2.9%，其次為書報、文具及禮品(銷貨價值上升20.3%)。

今年第三季與第二季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌1.0%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌2.0%。

政府表示，9月零售業總銷貨價值按年繼續下跌，但跌幅收窄。經季節性調整後按月比較，零售業總銷貨價值則錄得上升。展望未來，零售業短期內的表現會繼續受到市民和旅客消費模式轉變所影響。今年《施政報告》有多項惠及零售業的措施會包括，包括在中小企融資擔保計劃下再推「還息不還本」以減輕企業還款壓力、擴大電商易的地域資助範圍至東盟十國，以及未來兩年繼續舉辦「香港好物節」，助力中小企發展電商業務以開拓市場，預料有關措施將有助零售業渡過經濟轉型期及改善前景。