過去一周錄兩宗類鼻疽個案　患者皆住深水埗

衞生署衞生防護中心今日(11月1日)公布，過去一周(10月25日至31日)，中心錄得兩宗新增感染類鼻疽確診個案。分別涉及同樣居於深水埗的1名74歲女子及68歲男子。兩名病人現時情況穩定，他們的臨床樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。中心正調查個案的感染源頭，流行病學調查仍在進行中。本港今年共錄得21宗類鼻疽個案。2023年共錄得17宗類鼻疽個案。

首宗個案涉及一名有長期病患的74歲女子，居於深水埗。她於10月5日起出現發燒及咳嗽，10月8日至23日入住明愛醫院接受治療，其後於10月25日因發燒及氣促再次入住明愛醫院；另一宗個案涉及一名有長期病患的68歲男子，居於深水埗。他於10月20日起出現發燒及咳嗽，同日入住明愛醫院接受治療並於10月22日出院，其後他於10月25日因發燒再次入住明愛醫院。

類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境。類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加。