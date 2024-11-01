帛琉下周大選牽動與台關係　惠恕仁稱大陸持續施壓

太平洋島國帛琉下周二（11月5日）舉行大選，總統惠恕仁日前接受美媒訪問，被問選舉結果會否影響該國與台灣的關係時，表示大陸一直在施壓，要求停止支持台灣，又指摘大陸侵犯帛琉的專屬經濟區。

惠恕仁周四（10月31日）受訪指，太平洋國家決心維護自身主權和領土完整，但警告地緣政治影響的角力正加劇，為他們帶來考驗。中美一直在競逐大平洋地區影響力，當地為重要航道和海底電纜所在，並擁有漁業資源及海底礦藏。對帛琉即將舉行的總統和國會選舉，惠恕仁指北京顯然有所盤算，「而這盤算就是台灣」。他表示，北京試圖令所有人相信帛琉和其他人承認台灣是非法的。他經常批評大陸在太平洋地區所為，但未提供陸方施壓要求與台斷交的具體例子。

台灣外事部門周四晚回應稱，大陸近年來在太平洋區域透過威嚇利誘、經濟脅迫等手段擴張勢力，損害區域和平、穩定與繁榮，脅迫台灣邦交外交轉向情形時有所聞。該部門嚴正譴責大陸具特定目的、強力運用經濟脅迫打壓台灣邦交的行徑，包括長期利用觀光產業作為武器打壓帛琉，逼迫其外交轉向，惠恕仁已多次示警。