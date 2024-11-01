受賄1591萬人民幣　淄博市公安局前副局長判囚11年半

山東濟南鐵路運輸中級法院周四（10月31日）對淄博市公安局前黨委委員、副局長張京義受賄一案公開宣判，以受賄罪判處他有期徒刑11年6個月，並處罰金150萬元（人民幣，下同，約165萬港元），追繳其扣押、查封在案的贓款贓物及孳息，上繳國庫。

法院審理查明，2002年上半年至去年11月，張京義利用擔任淄博市公安局張店分局黨委委員、紀委書記、副局長，淄博市公安局臨淄分局黨委副書記、政委，桓台縣公安局黨委書記、局長，桓台縣政府黨組成員、副縣長，淄博市公安局黨委委員、副局長等職務便利，為他人在案件辦理、工程承攬、工程款撥付、職務晉升等方面牟取利益，非法收受相關單位或個人所送財物，共折合約1,591萬元（約1,759萬港元）。

法院認為，張京義身為國家工作人員，利用職務便利非法收受他人財物，為他人牟取利益，數額特別巨大，其行為構成受賄罪。他到案後，主動供述監察機關未掌握的大部分受賄犯罪事實，具有坦白情節，且自願認罪認罰，真誠悔罪，積極退贓，法院認為可依法對其從輕處罰，遂作出上述判決。