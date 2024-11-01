新鴻基地產參與合作發展堆填區太陽能發電場　每年減碳高達468噸

為響應《香港氣候行動藍圖2050》的減碳目標，本港首個由私人發展、建在堆填區地面的太陽能發電場今日(1日)舉行動土儀式。該項取代化石燃料發電的工程項目獲得環境及生態局和環保署支持，並將由新鴻基地產、威立雅及中信泰富合組的聯營公司—翠谷工程有限公司負責營運，預計明年上半年開始供電，內裏逾1,800塊光伏電池板每年可產生1,200,000度(kWh)電力，足以供應約360戶家庭使用，可以令碳排放每年減少高達468噸，相當於約20,000棵樹的二氧化碳吸收量。

新地執行董事郭基泓表示，積極推動新鴻基地產持有或管理的物業安裝太陽能發電系統，而目前管理的太陽能板便超過16,000塊，是全港最大的太陽能發電網絡。新地除了負責土木和建築工程部分，還安排旗下全港最大的數據中心服務商新意網，認購與這個太陽能發電場百分百掛鈎、中電的『可再生能源證書』。冀促成旗下公司使用由集團合資聯營的太陽能發電場所生產的綠色電力，發展出『內循環的ESG模式』。他相信私營機構在推動太陽能發展方面可作更大的貢獻，實現可持續未來。

是次嶄新的太陽能發電場坐落於將軍澳新界東南堆填區，一塊佔地面積逾10萬平方呎的斜坡上，在籌建過程中需克服多項技術和施工上的挑戰，土木工程設計經過精心規劃，以強化斜坡穩定性和防風荷載保護；至於太陽能板的安裝工程亦專為堆填區的環境而設計，既要避免損壞堆填區的防滲透墊層，亦要保護原有的滲濾液和沼氣收集系統。此外，發電系統及太陽能電池板績效系統均以遙距控制，以確保系統運行效益及安全。