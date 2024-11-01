猴痘病毒現「分支Ib」型　易傳染死亡率高　衞生防護中心籲警惕　

​衞生署衞生防護中心（中心）今日（1日）表示，非洲一些國家正流行猴痘的新型病毒株「分支Ib」型，中心已為應對全球猴痘疫情及新型病毒株可能輸入的風險做好準備。過去數周，非洲國家呈報的猴痘個案及爆發數目持續上升，根據目前有限的科學資料，新型猴痘病毒株可能較容易於人與人之間傳播，且比之前傳播的病毒株死亡率更高。截至昨日(10月31日)，本港已錄得68宗猴痘個案。

中心指，目前有限的科學資料顯示，新型猴痘病毒株可能較容易於人與人之間傳播，例如透過不同形式的密切接觸（包括性接觸以外的緊密接觸）在家庭內傳播，但未有證據顯示能通過日常社交接觸傳播。此外，相較自2022年起在全球流行的傳統猴痘病毒株（分支IIb型），感染新型病毒株有可能出現更嚴重的疾病及有較高的死亡率。中心會繼續密切留意猴痘病毒的最新科學資料、傳播模式和控制措施，及繼續密切監察新型病毒株在國際間傳播的趨勢。

截至昨日(10月31日)，本港共錄得68宗猴痘個案（54宗本地個案和14宗輸入個案），當中14宗於今年錄得。全部68名病人均為男性，發病前皆有高風險接觸，並屬於傳統猴痘病毒株感染。