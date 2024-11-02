前年赤柱監獄外擄女子　轟動一時

壁屋監獄近月發生多宗襲擊案，上月9日一名49歲在囚人士在飯堂內襲擊一名39歲在囚人士；今年6月一名51歲在囚人士襲擊一名懲教人員；同月一名36歲男囚犯在浴室等候區內襲擊一名47歲男性在囚人士。至於監獄外發生罪案，最轟動的一宗是2022年赤柱監獄外強擄女子上客貨車事件，女事主遭強行拉上客貨車，兩名懲教人員上前阻止時被拳打面部，結果4人被拘控，分別被判囚及判入更生中心。

今年6月16日，壁屋監獄一名因販運危險藥物罪而被判入獄的51歲男囚犯，在淋浴室內突然情緒失控，襲擊一名懲教人員，懲教人員使用胡椒噴劑將施襲者制服。遇襲人員胸部受傷，經診治後毋須送院。另於6月21日，一名36歲男囚犯在浴室等候區內襲擊一名47歲男囚犯，雙雙受傷送院，兩人分別於2023年1月及11月因強姦罪及販運危險藥物罪而被判入獄。至10月9日，一名49歲男囚犯在飯堂內，襲擊一名39歲男囚犯，被在場懲教人員制止。兩人分別因販運危險藥物罪及做非法勞工而被判入獄。

擄人案發生於2022年12月17日，首被告劉國基指控女事主金嘉裕騙他50萬元人民幣（約53萬港元），趁她搭小巴前往赤柱監獄探望男友，期間叫她落車商討還款事宜，惟未能達成協議，金被拖上輕型貨車後座。兩名懲教助理張志基及謝偉康嘗試上前阻止被打，執法人員最終在黃竹坑道對開截停輕型貨車拘捕4人。4人事後承認非法禁錮、普通襲擊及危駕罪，兩名男子被判處監禁18個月及20個月，餘下一男一女年輕被告被判入更生中心及接受感化一年。