盛事連連零售市道未好轉　議員指租金物價偏高　倡政府助渡難關

政府統計處昨日(1日)發表最新零售業銷貨額數字，今年9月的零售業總銷貨價值的臨時估計，較2023年同月下跌6.9%。與去年同期比較，2024年首9個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌7.6%。立法會議員田北辰在電台節目表示，去年9月有颱風亦有極端大雨，商戶營業時間少一天半，因此實際跌幅應更大。

他又稱，今年已舉辦多項盛事，但零售市道未見好轉，零售業面對相對欠缺性價比及創新的問題，但同時亦面對租金、薪金及物價水平高企，相信要租金回落，才能捱過困境，然而，不少租約是在2021年至22年簽訂，要等約滿，租金才會下跌，料跌幅可達3至4成。故現當局應考慮在差餉上協助商戶，以助渡過難關。另外，他指出，本港經濟的其中一條出路是推動高端產業，可以發展「巨型」基建，例如賽車場等。

立法會議員鄭泳舜在同一個電台節目表示，基層收入受經濟大環境影響，就業率良好但開支仍大，返內地消費無可厚非，香港零售業應該增加吸引力，令市民留港，當局亦應發展更多中高端經濟或旅遊，吸引更多過夜旅客來港消費。透過在啟德體育園舉行大型比賽及活動吸引人流，同時要考慮如何讓旅客在港多留幾天，認為香港可再包裝及宣傳美食和時裝等。