香港具稅制等優勢　吸引知名球手落戶　勞福局：有麝自然香

本港全力向外搶人才，本月起政府將推出3項措施優化「高才通計劃」及「優秀人才入境計劃」，包括擴大高才通計劃的合資格大學名單、延長高才通計劃A類申請的首個簽證年期至3年，以及優化優才計劃「綜合計分制」評審準則及安排。

勞工及福利局局長孫玉菡今早(2日)在電台節目表示，A類申請人就業比例最高，當中約四分一創業，對香港有經濟貢獻，延長簽證年期可讓人才有更多時間規劃來港。人才辦會到不同歐洲等地宣傳香港，如著名桌球手奧蘇里雲透過優才計劃成為香港居民，英國傳媒亦有報道，他重申香港有很多優點包括稅制等，相信「有麝自然香」。

孫玉菡表示，暫未發現有人利用假證明申請高才通，申請人需要提交稅單，入境處會嚴格審批，嚴打「假中介」造假。當局亦會與內地第三方及與官方認證機構，確認申請人的學歷「貨真價實」。早前有人涉嫌在建造及電業工程專業資格認證作假，當局已採取執法行動，強調安全問題上不會妥協。當局正嚴肅調查輸入外勞被剝削個案，邀請部分已經返回內地的工人來港錄口供，有足夠證據將會提出檢控。

今月將公布人力資源推算報告，孫玉菡透露，預計全港欠缺18萬勞動力，技工等面對最大挑戰，缺口約6萬，佔需求約13%。政府將透過新的技術工種專才路徑，輸入年輕技術工種，並加強本地培訓。